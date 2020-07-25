رغم الجائحة.. ارتفاع مبيعات جيلي الصينية خلال شهر يونيو الماضي

كتب: باسل الحلواني
كشفت عملاق صناعة السيارات الصينية جيلي، في بيان لها، عن ارتفاع إجمالي مبيعاتها خلال شهر يونيو الماضي.
تمكنت "جيلي"، من بيع نحو 110129 مركبة، خلال الشهر الماضي، بمعدل نمو بلغ 21%، مقارنة
وكانت الشركة الصينية، قد كشفت عن تراجع إجمالي مبيعاتها خلال النصف الأول من 2020، بمعدل انخفاض بلغ 19%، متأثرة بجائحة "كورونا"،حيث بلغ إجمالي مبيعات هذه الفترة نحو 530446 مركبة.
جدير بالذكر أن مجموعة جيلي الصينية، قد استحوذت في عام 2010 على شركة صناعة السيارات السويدية فولفو، من شركة فورد الأمريكية العملاقة للسيارات، كما تمتلك المجموعة العديد من العلامات الأخرى التابعة لها، وفي مقدمتها علامة جيومتري الكهربائية
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