كورونا يكبد مرسيدس1.91 مليار يورو خسائر خلال الربع الثاني من 2020

كتب: باسل الحلواني

كبدت تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، شركات السيارات حول العالم خسائر فادحة، متأثرة بتراجع الطلب على شراء السيارات، بالإضافة إلى تعليق العمل بالعديد من المصانع في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومات تجنباً لزيادة أعداد المصابين بالوباء.

وتأتي شركة دايملر، مالكة علامة مرسيدس، في مقدمة الشركات التي شهدت نتائج أعمالها تراجعاً غير مسبوق، حيث كشفت الشركة الألمانية عن تكبدها خسائر بلغت 1.91 مليار يورو، خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك لتأثرها بتداعيات تفشي جائحة "كوفيد-19".

وتعد هذه النتائج أسوأ من العام الماضي، على الرغم

من تحمل الشركة العام الماضي المليارات لتنفيذ عمليات استدعاء بسبب فضيحة التلاعب في الانبعاثات ومشكلات في الوسائد الهوائية.

ووفقاً لنتائج ميزانية الشركة، فإن الإيرادات تراجعت بنسبة 29% على أساس سنوي إلى 30.2 مليار يورو.

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وقال بيان صادر عن مالكة مرسيدس:"بسبب جائحة كورونا غير المسبوقة، كان علينا تحمل فصل مليء بالتحديات".

أشار البيان إلى أن هناك مؤشرات على تعافي المبيعات من بينها الطلب القوي على سيارات الركوب من مرسيدس-بنز، موضحاً أنه إذا ما استمر الوضع الاقتصادي في

التحسن في النصف الثاني من العام الحالي، فإنه من المنتظر تحقيق أرباح جيدة هذا العام.

وكانت علامة مرسيدس قد سجلت إجمالي مبيعات، في الربع الثاني من العام الجاري يقدر بنحو 480800 سيارة، وذلك بانخفاض بنسبة 30% عن نفس الربع من العام الماضي، أما بالنسبة لمبيعات السيارات في مجموعة دايملر ككل، فقد سجلت المبيعات تراجعاً بنسبة 34% إلى 541 ألف و800 مركبة.

جدير بالذكر أن دايملر اتخذت العديد من الإجراءات مؤخراً للخروج من أزمتها الاقتصادية، أهمها وقف تصنيع عدد من الموديلات في مقدمتها طراز C-Class السيدان، الذي تصنعه مرسيدس في مصنعها بمدينة "توسكالوسا"، بولاية ألباما الأمريكية، بالإضافة لطراز A-Class الذي ستتوقف عملية تصنيعه التي كانت تجرى في مصنع مرسيدس بمدينة أجواسكالينتس بالمكسيك.