تعرف على أهمية وصلات الفاكيوم في السيارة ومؤشرات تلفها

الخليج ٣٦٥ نت – تعد الخراطيم أو وصلات الفاكيوم من الأجزاء الهامة في السيارة، حيث تقوم بالعديد من الوظائف التي تساعد على عمل السيارة بكفاءة تامة، وفي حال تعرضها للتلف فإنها تسبب العديد من المشاكل والأعطال للسيارة.

ووصلات الفاكيوم عبارة عن خراطيم صغيرة تتصف بالصلابة إلى حد كبير، وخلال السطور التالية نستعرض لكم وظائف خراطيم الفاكيوم، وهي كما يلي:

– تعمل على ضبط ضغط المحرك في السيارة، وذلك عن طريق العداد الخاص بعدد لفات المحرك الـ RPM، حيث تتحكم في ارتفاع وانخفاض عدد لفات المحرك عن طريق ضغط الهواء، بحيث يبقى في المستوى المقبول والذي لا يسبب أي أعطال.

– التحكم في نسبة فتح وغلق البوابة والتي بدورها تتحكم في نسبة وكمية الهواء الساخن الذي يحتاجه المحرك.

– التحكم في منظم القير ( ناقل الحركة ) وعملية تشغيله في السيارة.

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– التحكم في مساعد المكابح، مما يساعد على عمل منظومة المكابح ( الفرامل ) بسهولة.

– ضبط المحرك أثناء دورانه بالشكل المناسب، وخاصة عند تشغيل نظام التكييف.

– تعمل على توفير ضغط الهواء للعديد من القطع بمحرك السيارة، وتحدد الضغط المطلوب لكل قطعة على حدة، مما يضمن عمل محرك السيارة كمنظومة متكاملة بشكل جيد.

مؤشرات تعرض وصلات الفاكيوم في السيارة إلى التلف:

– حدوث خلل واهتزاز للمحرك عند تشغيل السيارة، خاصة عندما تكون السيارة باردة.– زيادة استهلاك الوقود في السيارة.– ظهور تفتفه ورجه بالمحرك أثناء القيادة.– سماع صوت صفير الهواء المتسرب الى داخل المحرك.– مشاكل في تسارع المحرك.– ارتفاع عدد دورات المحرك على السرعة الخاملة فوق المستوى الصحيح ( RPM )