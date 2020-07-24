تسلا تعتزم إنتاج بطاريات لمصنعها قرب برلين

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، الجمعة، إن الشركة تعتزم إنتاج البطاريات الخاصة بها لموقع إنتاجها بالقرب من برلين.

وأضاف ماسك خلال عرض عبر الإنترنت لأرقام الربع الثاني للشركة: "سيكون هناك إنتاج محلي كبير للبطاريات، وهذا سيخدم احتياجات مصنع برلين"، حسبما أفادت الشركة.

ويجري حالياً بناء أول مصنع لشركة تسلا في أوروبا بالقرب من برلين، وتهدف الشركة إلى إنتاج 500 ألف سيارة خارج الخطوط في أقرب وقت ممكن بعد افتتاح مصنع جيجافاكتوري بولاية نيفادا الأمريكية في الصيف المقبل.

وتدعم وزارة الاقتصاد الألمانية المشاريع الكبيرة لابتكار خلايا البطارية. وتتخلف أوروبا عن آسيا في هذا المجال.

وأعلنت شركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية، الخميس، عن عائدات بلغت 6 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة التوقعات، في حين واصلت تسجيل أرباح للربع الرابع على التوالي.

Advertisements

وبلغت الأرباح بالنسبة للسهم 2.18 دولار، متجاوزة توقعات وول ستريت.

وزاد عدد المركبات التي تم تسليمها قليلاً عن الربع الأول من العام، والذي بلغ 90 ألفا و891 مركبة، ولكنه انخفض بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع سهم الشركة بقوة خلال الأشهر الأخيرة، ما منحها قيمة سوقية تصل إلى حوالي 290 مليار دولار، لتصبح أكبر شركة سيارات من حيث القيمة السوقية في العالم.

كما ارتفع سعر السهم بنسبة 300% هذا العام.

وأكد إيلون ماسك، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، في عرض تقديمي مع المستثمرين، الأربعاء، الماضي أن تسلا ستفتح مصنعا جديدا ضخما بالقرب من أوستن في ولاية تكساس، ووصف المصنع بأنه "جنة بيئية".