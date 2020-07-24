بـ 6 فئات من التجهيزات.. تويوتا تطرح كورولا 2021 في مصر

كتب: باسل الحلواني

فتحت شركة تويوتا إيجيبت، باب الحجز على موديل 2021 من سياراتها السيدان الشهيرة كورولا، التي تتوافر في السوق المصرية بـ 6فئات من التجهيزات.

Advertisements

ووفقاً لـ"تويوتا"، فإن سعر الفئة الأولى M/T بلغ 290 ألف جنيه، فيما جاءت الفئة

الثانية A/T Basic بقيمة 315 ألفًا، وحددت الفئة الثالثة STD بنحو 350 ألفًا، وقدرت الفئة الرابعة F/O بـ380 ألفًا، وبلغت الفئة الخامسة نحو 400 ألف، وقدرت الفئة السادسة H/L بسعر 450 ألف جنيه.

تعتمد تويوتا كورولا على محرك 1600 سي سي، ولد قوة 120 حصان، بعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، ما يمكنها من الانطلاق من صفر حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية، بينما يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.