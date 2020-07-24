كورونا تكبد مرسيدس خسائر بـ 8.33 مليار ريال في 3 أشهر!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت صانعة السيارات الألمانية “دايملر” مالكة “مرسيدس” عن تكبدها خسائر فادحة بلغت 1.91 مليار يورو (8.33 مليار ريال) في الربع الثاني من العام الحالي، وذلك لتأثرها بتداعيات تفشي جائحة كورونا.
وتعد هذه النتائج أسوأ من العام الماضي، على الرغم من تحمل الشركة العام الماضي المليارات لتنفيذ عمليات استدعاء بسبب فضيحة التلاعب في الانبعاثات ومشكلات في الوسائد الهوائية.
ووفقاً لنتائج ميزانية الشركة، فإن الإيرادات تراجعت بنسبة 29% على أساس سنوي إلى 30.2 مليار يورو (132 مليار ريال).
وصرح رئيس مجلس إدارة شركة دايملر “أولا كالينيوس” في لقاء صحفي، قائلاً: “بسبب جائحة كورونا غير المسبوقة، كان علينا تحمل فصل مليء بالتحديات”.
وأشار كالينيوس إلى أن هناك مؤشرات على تعافي المبيعات من بينها الطلب القوي على سيارات الركوب من مرسيدس-بنز.
وأضاف إذا ما استمر الوضع الاقتصادي في التحسن في النصف الثاني من العام الحالي، فإنه من المنتظر تحقيق أرباح جيدة هذا العام.
ولقد سجلت مبيعات سيارات مرسيدس بنز في الربع الثاني نحو 480800 سيارة، وذلك بانخفاض بنسبة 30% عن نفس الربع من العام الماضي.
أما بالنسبة لمبيعات السيارات في مجموعة دايملر ككل، فقد سجلت المبيعات تراجع بنسبة 34% إلى 541 ألف و800 سيارة.
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