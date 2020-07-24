الحمولة الزائدة.. تهدد سلامتك ومستخدمي الطريق أثناء السفر!

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد كثير من العائلات للقيام برحلات السفر بسياراتهم في إجازة عيد الأضحى المبارك، وفي المعتاد يقوم أفراد الأسرة بتحميل السيارة بالكثير من الأمتعة، وهو ما يمثل خطورة على سلامة السيارة ومستخدمي الطريق الآخرين!

ولقد نصحت الهيئة الألمانية للفحص الفني قائدي السيارات بإعادة ضبط كشافات السيارة قبل القيام بالسفر في حال تحميلها بشكل كامل، وذلك لعدم إبهار مستخدمي الطريق الآخرين بفعل ضوء السيارة.

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وأوضح خبراء الهيئة، أن تحميل السيارة بشكل كامل يزيد من وزن الجزء الخلفي للسيارة، مما يؤدي إلى رفع مقدمة السيارة قليلاً، بالتالي يتغير اتجاه أنوار الكشافات إلى الأعلى، مما يشكل خطر إبهار القادمين في الاتجاه المعاكس من مستخدمي الطريق الآخرين.

وأشار الخبراء الألمان إلى أنه يمكن معرفة طريقة إعادة ضبط الكشافات عن طريق الإطلاع في دليل الاستعمال الخاص بالسيارة، أو يمكن إعادة ضبط ارتفاع انارة الكشافات باستخدام وحدة ضبط على يسار المقود.

كما نصح الخبراء قبل السفر بإجراء فحص كامل على جميع تقنيات السيارة والمكابح ومستوى السوائل والزيوت وإعادة ضبط ضغط هواء الإطارات وفقا للحمولة والركاب.