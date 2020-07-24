فورد برونكو بيك اب ستنافس جيب جلادياتور!

الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن فورد تطور نسخة بيك أب لبرونكو الجديدة لمنافسة جيب جلادياتور طبقاً لتقرير جديد من موقع Automobile، مع العلم أن برونكو تستخدم شاسيه رينجر بيك أب لذا سيكون من السهل تحويلها إلى بيك أب.

فورد لا تزال في مراحل التطوير الأولى لنسخة برونكو بيك أب، لذا لن نرها قبل 2022 أو 2023، بمقصورة Crew حصرية، والتي تعني صفين من المقاعد وأربعة أبواب مثل جيب جلادياتور.

نسخة البيك أب ستأتي بنفس محركات ومواصفات برونكو القياسية، ما يعني محرك 2.3 لتر 4 سلندر أساسي بقوة 274 حصان وعزم دوران 420 نيوتن متر بالإضافة إلى محرك 2.7 لتر 6 سلندر بقوة 314 حصان وعزم 542 نيوتن متر، بنظام دفع رباعي قياسي وجير يدوي 7 سرعات أو أوتوماتيكي 10 سرعات.

بالنسبة للأسعار الأمريكية فمن المتوقع أن تكون أرخص بقليل من جيب جلادياتور بحوالي 30,000 دولار (113,000 ريال).

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