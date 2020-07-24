هيونداي سوناتا 2021 تحصل على تحديثات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – مر عام منذ انطلاق هيونداي سوناتا 2020 الجديدة كلياً، والتي تغير تصميمها بالكامل لتنافس بشكل أفضل في فئة السيدان متوسطة الحجم، وقد اعتبرها الكثيرون أفضل سوناتا من ناحية الشكل حتى الآن.

سوناتا 2021 ستحصل على بعض التغييرات مثل جنوط 19 إنش أكبر حجماً لبعض الفئات، مع إطارات بيريلي 245/40 لجميع المواسم المناخية، وصرحت هيونداي: “هذه الإطارات مناسبة لعاشقي القيادة الراغبين في الجمع بين الشكل الرياضي والتحكم السلس والتحمل في جميع الظروف”.

كما حصلت سوناتا 2021 على عدة تقنيات قياسية جديدة تشمل تحذيرات صوتية وضوئية من السيارات الأخرى أو المشاة عند الخروج من مكان الركن، مع استمرار لوحة القيادة الرقمية 12.3 إنش وشاشة المعلومات الترفيهية HD قياس 10.25 إنش بتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو قياسية، وتشمل المزايا الاختيارية شحن لاسلكي للجوال ومفتاح هيونداي الرقمي لفتح السيارة عبر تطبيق على الجوال، وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي.

وستنطلق هيونداي سوناتا 2021 في الأسواق العالمية في أغسطس وسنرى ما إذا كان هناك تغير في الأسعار قريباً بخلاف ارتفاع ضريبة القيمة المضافة.

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