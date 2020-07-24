مليشيا الإخوان تقصف مواقع اللواء 35 مدرع بالجيش اليمني جنوب تعز بالأسلحة الثقيلة المزيد

استأنفت مليشيا حزب الإصلاح (الذراع اليمنية لتنظيم الإخوان الإرهابي) مساء الجمعة، تفجير الوضع عسكريا جنوب مدينة تعز، بقصف مواقع اللواء 35 مدرع بالجيش اليمني.

وانقلبت المليشيا الإخوانية على اتفاق التهدئة الذي رعته السلطة المحلية ووجاهات اجتماعية لخفض التوتر في ريف تعز الجنوبي خلال اليومين الماضيين، وذلك بقصف مواقع الجيش الوطني بالأسلحة الثقيلة.

وقالت مصادر عسكرية لـ"الخليج 365" إن اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة اندلعت في مدينة التربة جنوب تعز، بعد تعرض القيادي باللواء 35 مدرع مروان البرح لكمين مسلح من قبل المليشيا الإخوانية.

ونجا القيادي "البرح" من محاولة الاغتيال الإخوانية، فيما أصيب أحد مرافقيه جراء الكمين الغادر في أطراف مدينة التربة.

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ووفقا للمصادر، قامت المليشيا الإخوانية بعد ذلك بقصف مواقع اللواء 35 مدرع في جبل بيحان من مواقعها في أطراف مدينة التربة.

وأسفر القصف والاشتباكات التي دارت في محيط مستشفى خليفة عن حالة ذعر في أوساط المدنيين وإغلاق كافة المستودعات التجارية التي كانت تشهد كثافة للمتسوقين، عصر الجمعة.

ومنذ أسابيع، تحشد المليشيا الإخوانية عناصرها إلى مدينة التربة بهدف تفجير الوضع عسكريا تنفيذا لأجندة مشبوهة ممولة من محور " قطر-تركيا".

وتسعى المليشيا الإخوانية للسيطرة على مواقع اللواء 35 مدرع والتي يتمركز فيها منذ 5 سنوات في إطار مخطط مشبوه لتهديد مدن الجنوب.