فورمولا 1 تلغي 4 سباقات وتضيف 3 حلبات جديدة المزيد

قررت إدارة بطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات (الجمعة) إلغاء سباقات للجائزة الكبرى كان مقررا إقامتها في قارتي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية بسبب فيروس كورونا، بجانب إضافة 3 حلبات جديدة للموسم الحالي.

وضمت السباقات الـ4 الملغاة كلا من سباقات جائزة كندا الكبرى، والولايات المتحدة (تكساس)، والمكسيك، والبرازيل.

بينما شملت الحلبات المضافة، والتي ستقام عليها سباقات جديدة في 2020، حلبتي إيمولا الإيطالية ونوربرجرينج الألمانية، بجانب حلبة بورتيماو البرتغالية التي ستستضيف أحد سباقات البطولة للمرة الأولى.

وأكدت تقارير أن مسؤولي مضمار نوربرجرينج وقعوا عقودا لاستضافة السباق المقرر يوم 11 أكتوبر تشرين الأول، بينما وقع مسؤولو مضمار بورتيماو على استضافة سباق يوم 25 من الشهر ذاته.

أما مضمار إيمولا، فمن المقرر أن يستضيف سباقا في الأول من تشرين نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

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ويعتزم مسؤولو فورمولا-1 إنهاء الموسم في البحرين وأبوظبي، كما يمكن إقامة سباقات إضافية في آسيا، وبالتحديد في ماليزيا وفيتنام، مع سباق شارع هانوي الذي يقام للمرة الأولى.

يذكر أن إدارة الفورمولا 1 أعلنت من قبل جدولا يضم 10 سباقات حتى سباق الجائزة الكبرى الروسي في سوتشي يوم 27 أيلول/سبتمبر، قبل أن تتم إضافة السباقات الـ3 الجديدة.

وبهذا الإلغاء يبلغ إجمالي عدد السباقات المستبعدة من جدول 2020 الأصلي 11 سباقا، حيث ضمت السباقات الأخرى التي تم استبعادها بسبب كورونا أستراليا وفرنسا وموناكو وهولندا وأذربيجان وسنغافورة واليابان.

ولا تزال فورمولا 1 تأمل في بطولة مختصرة تضم من 15 إلى 18 سباقا مع إقامة السباقين الأخيرين في البحرين وأبوظبي في منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل، من أجل الوفاء بعقود البث التلفزيوني.