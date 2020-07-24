سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 24 يوليو 2020

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الجمعة، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بينما بقي سعره ثابتا على شاشة بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



وتحقق نفس سعر البنك المركزي على شاشات معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان، ومن بينها بنوك الخرطوم وبيبلوس أفريقيا والسعودي السوداني.

أما في السوق السوداء، فقد سجل سعر الدولار نحو 141 جنيها، مقارنة بـ 143 جنيها، في تعاملات يوم أمس، وفقا لوسائل إعلام محلية.

تعويم الجنيه السوداني

ووافقت الحكومة السودانية على إجراءات طوارئ لتعديل سعر صرف العملة (الجنيه) أمام الدولار تدريجيا على مدى عامين "للوصول للسعر الحقيقي"، كما قررت استمرار دعم القمح والأدوية وغاز الطهي، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وقال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك إن حكومته ستشرع في رفع الدعم عن المحروقات بداية من أغسطس/ آب المقبل .

أضاف أن الحكومة ستبدأ توحيد سعر صرف العملة في سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.

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ويستهدف السودان الوصول إلى التحرير الكامل لسعر صرف العملة في غضون عامين.

وأوضح أن تلك الإصلاحات تأتي في إطار ميزانية 2020 التي سيقرها مجلس الوزراء ومجلس السيادة رسميا في غضون أيام.

ولا يزال الجنيه السوداني عند مستوى قياسي منخفض في السوق السوداء رغم الحملة الواسعة التي شنها مجلس السيادة في السودان لغلق منافذ تجارة العملة خارج القنوات الرسمية.

ويتعرض الاقتصاد السوداني لضغوط شديدة منبعها شح السيولة الدولارية وسط احتياجات كبيرة للواردات خاصة في الخبز والوقود.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو الأوروبي 63.46 جنيه للشراء و63.78 جنيه للبيع، أما الجنيه الإسترليني فسجل 69.98 جنيه للشراء و70.33 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي عند 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 14.97 جنيه للشراء، 15.04 جنيه للبيع.

أما سعر الدينار الكويتي فقد سجل على شاشة بنك السودان المركزي 177.99 جنيه للشراء، و178.88 جنيه للبيع.