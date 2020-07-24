500 مليون دولار لدعم Xpeng الكهربائية

مع تزايد الحماس للسيارات صديقة البيئة يتطلع صانعوا السيارات إلى مزيد من التمويل لتطوير سياراتهم الجديدة, حيث ذكرت شركة Xpeng الصينية لصناعة السيارات الكهربائية انها جمعت تمويلاً يقدر ب 500 مليون دولار في أحدث جولة تمويل لها.

و قالت شركة Xpeng Motors الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية البالغة من العمر ستة سنوات في بيان لها و المدعومة من مجموعة على بابا جروب ، إنها جمعت حوالي 500 مليون دولار كتمويل

لأبحاثها وتطوير سياراتها من شركات Aspex و Coatue و Hill house و Sequoia Capital China.

وكانت الشركة قد أعلنت في نوفمبر الماضي انها جمعت 400 مليون دولار من مستثمرين بما في ذلك شركة Xiaomi Corp ، وقالت مصادر لرويترز في ذلك الوقت إن المستثمرين قدروا الشركة بنحو 4 مليارات دولار.

تعتبر شركة زى بنج الصينية بقيادة الرئيس التنفيذي

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He Xiaopeng

من أهم الشركات التى تصنع سيارات كهربائية فى الصين حيث تصنع سيارات كهربائية G3 وسيارات P7 ذات قدرات قيادة مستقلة في مصنعين لها داخل الصين .

سيمكن التمويل الشركة الصينية من تطوير تقنيات المركبات الذكية حيث تخطط الشركة لإقامة حوالي 200 صالة عرض في الصين بحلول نهاية هذا العام 2020.

جدير بالذكر ان مبيعات الصين من السيارات صديقة البيئة كانت قد انخفضت للشهر الثاني عشر على التوالي في يونيو, و تشمل مركبات NEV مركبات كهربائية تعمل بالبطارية ، وهجين تعمل بالكهرباء والبنزين ، ومركبات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.