سباق تسارع مثير بين كورفيت 2020 ونيسان جي تي آر ومرسيدس AMG GT 63

الخليج ٣٦٥ نت – شيفروليه كورفيت ستينغراي 2020 ونيسان جي تي آر ومرسيدس AMG GT 63 S هم جميعاً بعض أسرع وأفضل سيارات الأداء في الأسواق حالياً، وقد شارك الثلاثة في سباق تسارع مثير. في بداية السباق نرى انطلاقة متساوية للثلاثة ولكن مع ازدياد السرعة بدأنا برؤية تفوق كورفيت وجي تي آر على AMG رغم أن قوتهم أقل من المرسيدس. نذكر بشكل خاص أن كورفيت بدفع خلفي تمكنت من تقديم منافسة ممتازة لجي تي آر بالدفع الكلي.. شاهدوا الفيديو لمعرفة الفائز، السباق يبدأ من الدقيقة الثالثة تقريباً.

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