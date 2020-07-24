داخلية مرسيدس EQE الكهربائية تظهر لأول مرة

الخليج ٣٦٥ نت – مرسيدس تخطط لطرح 10 موديلات جديدة تحت مظلة EQ الكهربائية بحلول منتصف العقد الحالي، منهم EQE الجديدة، والتي ظهرت داخليتها بوضوح لأول مرة.

سيارة EQE ستتوفر بهيئتي السيدان والكروس أوفر، وستعتمد على منصة MEA الكهربائية الجديدة كلياً، وبالنسبة للداخلية فيبدو أن تصميم لوحة القيادة مشابه لـ S-Class الجديدة بشاشة لمسية OLED كبيرة في المنتصف لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية مشابهة كذلك.

وستشارك EQE تقنياتها مع S-Class الجديدة كذلك، بما فيها تقنية الواقع المعزز للملاحة والتحديثات عبر الهواء والذكاء الاصطناعي وغير ذلك، وستتوفر السيارة بمحرك كهربائي واحد أو محركين حسب النسخة ونظام دفع خلفي.

التقارير تشير إلى مدى سير كهربائي يقترب من 500 كيلومتر لكل شحنة، مع طرح EQE الجديدة في الأسواق في نهاية 2021 أو بداية 2022.

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