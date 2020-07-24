جمس سييرا 2022 المحدثة تظهر في صور تجسسية

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل جمس حالياً على تحديث سييرا بيك اب مع ظهورها في صور تجسسية جديدة أثناء اختبارها، ومن الواضح أن التصميم العام للموديل الحالي سيستمر كما هو مع بعض التحديثات الخارجية، خاصة للمقدمة كما هو واضح من التمويهات الكثيفة عليها.
وقد أشارت مصادر أن أهم التحديثات ستتركز في الداخلية، مع مواد أعلى جودة وتصميم أفضل للوحة القيادة ولوحة العدادات، وقد نرى بعض التشابهات التقنية والشكلية مع يوكون المحدثة في المقصورة.
من الغالب استمرار المحركات كما هي لتشمل محرك ديزل 6 سلندر 3.0 لتر، والذي اشتهر بكونه أفضل محرك ديزل لبيك اب خفيفة في الولايات المتحدة، كما أن جمس تعمل على مولدات كهربائية حالياً ولكنها ستصل لهمر بيك أب قبل سييرا.
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