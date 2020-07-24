كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:20 مساءً - انت الان تقراء خبر جي إم سي تخطط لإنتاج سيارة همر عسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر سيارة جنرال موتورز همر، سيارة عسكرية قبل أن تقدمها الشركة في قالب مدني، وبعد إيقاف جنرال موتورز لعلامة همر المستقلة لسنوات، أعلنت الشركة أخيرًا عودتها تحت مظلة علامة جي إم سي كسيارة كهربائية عالية الأداء وبتقنيات عصرية.

هذه المرة تلمح GM Defense إلى إمكانية تقديم نسخة عسكرية من السيارة مدينة الأصل لأجل استخدامات الجيش الأمريكي كإضافة جديدة لما تقدمه الشركة في هذا المجال.