تسلا تقاضي "ريفيان" بتهمة "الإغراء" وسرقة الأسرار

أقامت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا دعوى قضائية ضد شركة ريفيان المنافسة لها، وقالت إنها سرقت أسرار الشركة وحاولة إغراء موظفيها بشكل غير قانوني.



واتهمت تسلا، في الدعوى القضائية بشأن المنافسة غير العادلة المرفوعة في محكمة سان خوسيه، بولاية كاليفورنيا، منافستها بـ "مخطط ينذر بالخطر" لإغراء الموظفين من أجل الحصول على معلومات سرية.

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ووفقًا للشكوى فإن "سرقة معلومات تسلا السرية والمفيدة بشكل تنافسي عند مغادرة الموظف لتسلا متوجها إلى جهة عمل جديدة هو أمر خاطئ ومحفوف بالمخاطر بشكل واضح".

ورفضت ريفيان، مساء الخميس تلك الادعاءات، وقال متحدث باسمها: "إن مزاعم هذه الدعوى لا أساس لها وتتعارض مع ثقافة ريفيان وروحها وسياسات الشركة".

وقال المتحدث باسم ريفيان: "عند الانضمام إلى ريفيان، نطلب من جميع الموظفين التأكيد على أنهم لم يقدموا ولن يقوموا بإدخال الملكية الفكرية لأصحاب العمل السابقين في أنظمة ريفيان".