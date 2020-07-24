الجيش الإسرائيلي "يفحص" الوضع على حدود سوريا بعد سماع دوي انفجارات المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أن أضرارا لحقت بمبنى وسيارة إسرائيلية قرب الحدود السورية بعد انفجارات سمعت في الجانب السوري.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان ظهر الجمعة: "سمعت قبل قليل دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا في الشق السوري".

وأضاف: "كما لحقت أضرار نتيجة الشظايا بمبنى وسيارة مدنية في داخل الأراضي الإسرائيلية.. التفاصيل قيد الفحص".

ولم تتضح أسباب هذه الانفجارات وإذا ما كانت نتيجة الصراع الداخلي الدائر في سوريا.

ولكن الانفجارات وقعت في فترة تتأهب فيها إسرائيل على الحدود مع سوريا ولبنان.

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والخميس، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن الجيش قرر تعزيز فرقة الجليل، بالمنطقة الشمالية، بوحدة من قوات المشاة، وذلك في أعقاب تهديدات حزب الله بالرد على مقتل أحد عناصره في سوريا.

والثلاثاء، أعلن حزب الله، المدعوم من إيران، مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية بسوريا مساء الإثنين.

وذكر الحزب أن علي كامل محسن، وهو من جنوب لبنان، قتل في ضربة جوية إسرائيلية قرب مطار دمشق.

ومحسن هو أول عضو من حزب الله المدعوم من إيران يُعلن عن مقتله هناك منذ حذّر زعيم الحزب حسن نصر الله العام الماضي من أن سقوط أي قتيل آخر من الجماعة في سوريا سيلقى ردا.

وبعد مقتل عضوين في حزب الله في أغسطس/آب الماضي، هدد نصر الله بالرد إذا قتلت إسرائيل أي مقاتل آخر من صفوف الجماعة في سوريا.