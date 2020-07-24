سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 24 يوليو 2020.. استقرار الجنيه مستمر

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، في معظم صرافات البنوك الكبرى، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا لدى البنك المركزي المصري عند 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار 3 مستويات مختلفة في البنوك المصرية، وبلغ الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر قرشين فقط، في إشارة إلى اتجاه السوق للاستقرار على سعر متقارب.

وهيمن سعر 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع على الدولار في 14 بنكا.

وشهد الأسبوع الماضي 7 أسعار مختلفة للدولار في مصر، وبلغ الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر 12 قرشا.

ويأتي استقرار الدولار في مصر بينما تستعد الحكومة المصرية لطرح صكوك وسندات خضراء.

وقال محمد حجازي رئيس وحدة الدين في وزارة المالية لبلومبرج إن الحكومة في مراحل متقدمة من طرح سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار.

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أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع في بنك المشرق.

أقل سعر للدولار

أما أقل سعر للدولار فجاء عند 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع في بنوك الأهلي ومصر والأهلي اليوناني والمصرف المتحد والإسكندرية والبركة والعربي الأفريقي الدولي والتجاري الدولي وساييب.

السعر المهيمن

وهيمن سعر 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع على الدولار في مصر البنوك العاملة في مصر.

وتكرر هذا السعر على شاشات بنوك كريدي أجريكول، وبلوم، وأبوظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، ومصر إيران، والأهلي الكويتي، والتعمير والإسكان، وعودة، والاستثمار العربي، والمصري لتنمية الصادرات، والكويت الوطني، والتنمية الصناعية، والمصرف العربي الدولي، وقناة السويس.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو 18.32 جنيه للشراء و18.55 جنه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 20.13 جنيه للشراء و20.40 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك مصر.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 4.14 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 49.42 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك مصر.