لكزس في مواجهة "أكيورا".. من الأفضل؟

شهد العام الحالي منافسة قوية بين مختلف ماركات السيارات، وتحدي اليوم بين ماركة لكزس وماركة أكيورا اليابانيتين، ماذا كان أداؤهما خلال الشهور الفائتة من 2020.

وحسب موقع "كار نيوز" المختص بأخبار السيارات، الذي وضع الماركتين في مقارنة، تشمل أبرز ما قدمتاه من موديلات من مختلف الفئات، كما شملت المواجهة أسعار الموديلات أيضا.

الثقة

بدأ الموقع بالحديث عن معدل الثقة التي تحظى بها كل ماركة من الماركتين، من جانب عملائهما، وأفاد بأن الأفضلية في هذه الخانة تصب في صالح لكزس، التي تحظى غالبية سياراتها خلال عام 2020 بثقة 4.5 من أصل كل 5 عملاء يتعاونون مع الشركة اليابانية.

بخلاف ماركة أكيورا، التي ذكر "كار نيوز"، أن معدل الثقة بين عملائها يتراوح ما بين 2.5 من أصل كل 5 عملاء و3.5 من أصل كل 5 عملاء يبدون ثقتهم في الموديلات التي تطرحها الماركة، ويختلف هذا المعدل باختلاف كل موديل.





الأسعار

في خانة الأسعار، قال "كار نيوز" إن الماركتين حظيا بتعادل لكونهما يقدمان معا عروض أسعار مخفضة تمنح عملاءهما الرضا، ويشمل فئات السيارات الفخمة صغيرة الحجم، والسيارات الـ SUV كبيرة الحجم والـ SUV متوسطة الحجم.

مع الإشارة إلى أن شركة أكيورا تمتلك ضمن أسطولها أغلى سيارة وأرخص سيارة بالمقارنة مع كافة السيارات التي تطرحها لكزس بالأسواق، وهما طراز أكيورا NSX الذي تبلغ تكلفته 157,500 ألف دولار، وطراز أكيورا ILX بتكلفة 25,900 ألف دولار.

في حين أن أغلى سيارة تطرحها لكزس للبيع بالأسواق هي طراز LX بسعر 86,480 ألف دولار، وأرخص سيارة هي طراز UX بسعر 32,300 ألف دولار.





الأداء

في خانة الأداء كانت الأفضلية لماركة أكيورا، التي ذكر موقع "كار نيوز" أنها تمتلك تشكيلة سيارات رياضية تتمتع بتقييم مرتفع على مستوى الأداء وقوة محركاتها، ويصل هذا التقييم لـ 7.7/10، بخلاف ماركة لكزس التي تمتلك ضمن أسطولها مجموعة موديلات رياضية يتوقف تقييم أداءها عند حد 7.1/10.

وتمتلك أكيورا طرازا مميزا هو NSX، يتمتع بتقييم مرتفع على مستوى أداء المحرك يصل لـ 9.1/10، وعلى الجانب الآخر كان أعلى طراز رياضي تابع للكزس في تقييم الأداء هو LC بتقييم 8.9/10.

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الأمن والسلامة

بعد ذلك قارن "كار نيوز" بين التقنيات التي تطرحها الشركتان عبر موديلاتهما، وتدعم بها إجراءات الأمن والسلامة المساعدة للسائق.

وقال الموقع إن في هذه الخانة من المقارنة كانت النتيجة تعادلا للمرة الثانية، إذ تحرص الماركتان على إضافة أفضل تقنيات الأمن والسلامة لموديلاتهم.

وكان أكثر موديل من أكيورا يحصل على أعلى تقييم في الأمن والسلامة، هو طراز RLX، الذي حصد تقييم 9.9/10 من موقع "كار نيوز"، في المقابل نجحت بعض موديلات لكزس في حصد العلامة الكاملة في تقييم الأمن والسلامة 10/10، لكل من موديل لكزس GS ولكزس RC.





استهلاك الوقود

من الأقل في معدل استهلاك الوقود، أجابت مقارنة "كار نيوز" عن ذلك، بمنح لكزس الأفضلية على حساب أكيورا، ودلل على ذلك الموقع بقوله إن دراسة أجراها مركز EPA كشفت عن أن متوسط ما تستهلكه موديلات لكزس من وقود مقابل عدد الأميال، جاء أعلى من متوسط ما تستهلكه موديلات أكيورا، بنحو جالون واحد لكل 27.9 ميل تقطعها السيارات مجتمعة ما بين طرق المدن والطرق السريعة.





الفئات

بعد ذلك كشف الموقع عن الماركة التي طرحت أفضل الموديلات ضمن كل فئة من مختلف فئات السيارات، وكانت الغلبة للكزس في معظم الفئات.

حيث ذكر الموقع أن لكزس تقدم للأسواق موديلات أفضل من أكيورا ضمن كل من فئة السيارات الفخمة صغيرة الحجم مثل موديلات IS و RC، وضمن فئات السيارات الفخمة متوسطة الحجم مثل لكزس ES و لكزس GS، وللكزس الأفضلية أيضا في طرح موديلات ضمن فئة السيارات الفخمة كبيرة الحجم مثل طراز LS، وضمن فئات السيارات Subcompact SUV، مثل طراز لكزس UX، وضمن فئات SUV الفخمة متوسطة وكبيرة الحجم.

في حين ذكر "كار نيوز" أن أكيورا طرحت موديلات أفضل من لكزس في فئة وحيدة، هي فئة سيارات Compact SUV الفخمة خلال طراز RDX.







