الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم 15.6 مليون شخص، في حين تجاوزت الوفيات 635 ألف حالة، في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر/كانون الأول عام 2019.



وأثار الارتفاع المطرد للإصابات بأوروبا، والأمريكيتين، وأيضاً في آسيا وأستراليا، القلق ما أجبر عدة دول على إعادة تشديد القيود الصحية.

بوليفيا ترجئ الانتخابات العامة

وأعلنت سلطة الانتخابات في بوليفيا، الخميس، أن البلاد قررت تأجيل الانتخابات العامة حتى 18 أكتوبر/ تشرين أول، في ظل عدم وجود أي مؤشر على انحسار تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية "أيه بي آي" عن المحكمة العليا للانتخابات القول إنه ستكون هناك "ظروف" أفضل في 18 أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة بيوم 6 سبتمبر/ أيلول، وهو اليوم المقرر في الأساس لإجراء عملية الاقتراع.

وتزايدت الدعوات إلى تأجيل الانتخابات، حيث من المتوقع أن تشهد الجائحة طفرة جديدة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول.

وأعلنت بوليفيا، الأربعاء، وصول حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 64 ألفا و135، بزيادة 1778 خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى 2328 حالة وفاة.

وأثبتت نتائج الفحوص أن الرئيسة المؤقتة جانين أنييز أصيبت وما يقرب من ثلث أعضاء حكومتها بمرض "كوفيد-19 "، في الوقت الذي يتعرض فيه النظام الصحي في البلاد وكذلك عمليات دفن الموتى لضغوط كبيرة.

أمريكا تتجاوز 4 ملايين إصابة

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الخميس، إلى أكثر من 4 ملايين حالة مؤكدة، مما يعكس حجم الارتفاع الأخير في عدد الإصابات، ويشير إلى أن البلاد أبعد ما تكون عن احتواء الجائحٍة.

ووفقاً لحصيلة أجرتها جامعة جونز هوبكنز، فقد شهدت الولايات المتحدة حالات وفاة أكثر بكثير من أي دولة أخرى، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات أكثر من 143800 شخص بسبب "كوفيد-19".

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هذا الأسبوع أن العدد الفعلي للعدوى من المحتمل أن يكون أعلى بما بين ضعفين و13 مرة من الرقم المعلن عنه .

ويتزايد عدد الحالات في الولايات الجنوبية والغربية، بما في ذلك فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا، التي سجلت الأربعاء رقما قياسيا من الإصابات اليومية الجديدة وتجاوزت ولاية نيويورك التي سجلت أكبر عدد من الحالات المؤكدة.

ودفع الرئيس دونالد ترامب بأن الارتفاع الكبير في الحالات كان نتيجة للتوسع في إجراء اختبارات الكشف عن كورونا، ولكن مستويات الإصابة تظل مرتفعة أيضاً في ولايات متعددة.

كما أن أعداد حالات التعافي اليومية والوفيات، التي يقول الخبراء إنها أقل من الاتجاه السائد، آخذة في الازدياد أيضاً.





وقد تم تسجيل ما بين 60 إلى 77 ألف حالة جديدة يومياً في الأسبوعين الماضيين في جميع أنحاء البلاد. وقد تم الإبلاغ عن أكثر من ألف حالة وفاة يومي الثلاثاء والأربعاء .

وكانت ولاية كاليفورنيا سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بواقع 421 ألفا و286 حالة، بزيادة نسبتها 2.9% خلال 24 ساعة.

وشهدت ولاية آلاسكا زيادة حالات الإصابة بنسبة 4.4% خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الحالات إلى 2131 حالة.

كما سجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 169 حالة وفاة.

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وذكرت جامعة جونز هوبكنز أنه تم تسجيل أكثر من 3ر15 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم ، وتوفى أكثر من 625800 شخص.

تحذير فرنسي

وارتفعت مجددا معدلات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في فرنسا، وفقا للبيانات المعلنة.

وقالت السلطات الصحية الفرنسية، إن "هناك ارتفاعا في معدلات العدوى للأسبوع الثالث على التوالي".

وتم تسجيل أكثر من ألف حالة إصابة في فرنسا خلال 24 ساعة لأول مرة منذ أسبوع.

وكانت معدلات العدوى خلال الأسبوعين الماضيين ارتفعت بصورة أسرع من طاقة إجراء الفحوص التي تقوم بها السلطات الصحية.





وقالت هيئة شؤون الصحة العامة في فرنسا: "إن عطلة الصيف تمثل وقتا ملائما لتشجيع السلوكيات الخطرة، خاصة فيما يخص الأسرة، أو لقاءات الأصدقاء وعقد الاجتماعات".

وأشارت الهيئة إلى أن "مثل هذه الملابسات تمهد الطريق لتفشي الوباء ثانية، إضافة إلى زيادة حركة الناس خلال العطلة، مما يجعل من الصعب تحديد المخالطين".

ولفتت أيضا إلى أن التزام "الجهد الجماعي" وحده من بين جميع إجراءات الأمان "هو ما يضمن الحيلولة دون مهاجمة الفيروس حريتنا، وانتشار الجائحة مرة أخرى".

وأضافت أن انتشار الفيروس صار ثابتا إلا أنه يبقى في الحيز المعتدل، ويمكن السيطرة عليه من خلال الامتثال الصارم للإجراءات المعروفة مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

21 إصابة جديد بالصين

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الجمعة، تسجيل 21 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 13 منها في إقليم شينجيانج بشمال غربي البلاد.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان لها، أنه بالإضافة إلى الحالات في شينجيانج، فقد تم تسجيل حالتين في مدينة داليان بشمال شرقي البلاد، وأن الحالات الست المتبقية قادمة من الخارج.

وبلغت حصيلة إصابات كورونا في الصين 83750 حالة منذ بدء انتشار الوباء، وحصيلة الوفيات 4634 حالة.





يذكر أن إقليم شينجيانج أصبح في الفترة الأخيرة بؤرة جديدة لانتشار الفيروس في الصين.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في عاصمة الإقليم مدينة أورومتشي، التي يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة، وفرضت إجراءات إغلاق صارمة في المدينة.

وفي المكسيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 718 حالة وفاة و8438 إصابة جديدة بفيروس كورونا.