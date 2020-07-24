الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - فولكس فاغن تغير Tiguan الشهيرة كليا!

سربت بعض مواقع الإنترنت صورا تظهر التصميم الجديد كليا لسيارات Tiguan التي قد تطرحها فولكس فاغن في الأسواق.

وبالنظر للصور المسربة نلاحظ أن التصميم الخارجي للسيارات الجديدة اختلف كليا عن تصاميم سيارات Tiguan الحالية، وأصبحت هذه المركبات شبيهة إلى حد كبير بـ X6 رباعية الدفع من بي إم دبليو.

ومن المميز في سيارات فولكس فاغن القادمة التي ستحمل اسم Tiguan X على الأغلب، شكل الواجهة الأمامية المؤلفة من قسمين مزودين بشبكين عريضين، وتصميم مصابيح الضباب المحاطة بحروف من الكروم اللماع، وكذلك المصابيح الخلفية الحمراء التي تمتد على طول الواجهة الخلفية، وكذلك تصميم الإطار الذي تظهر منه العوادم من الخلف.

ومن المفترض أن تحصل هذه المركبات أيضا على أنظمة أمان تعتمد على كاميرات خلفية، وعلى حساسات لقياس المسافات، و أن تزود بنظام فرملة آلي يمنع اصطدامها بالسيارات والأجسام الأخرى أثناء الحركة.

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أما من الناحية التقنية فقد تأتي Tiguan X بمحركات بنزين 2.0 TSI، بعزم 186 و220 حصانا.

كما يتوقع أن تظهر هذه المركبات في الصين خلال الأشهر القليلة القادمة، وأن تنتجها هناك مصانع Shanghai Volkswagen، أما ظهروها في باقي الأسواق فغير معروف ميعاده بعد.