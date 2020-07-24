نصائح هامة لتفادي أعطال السيارة في فصل الصيف

الخليج ٣٦٥ نت – تشهد المملكة في هذه الفترة من العام ارتفاع شديد في درجات الحرارة، وفي مثل هذه الأجواء الحارة تتأثر العديد من أجزاء السيارة الحيوية بالسلب، مما يسبب بعض المشاكل والأعطال للسيارة.

ولتفادي حدوث مشاكل وأعطال للسيارة يجب تجهيزها بشكل خاص، وخلال السطور التالية نستعرض لكم كيفية تجهيز السيارة لتفادي تأثير الحرارة الشديد على أجزائها الحيوية.

ضغط الإطارات

ترتفع في الصيف نسبة انفجار الإطارات وتمزقها، ويرجع ذلك لتأثرها بارتفاع درجات الحرارة، لذلك ينصح بقياس ضغط إطارات السيارة بشكل مستمر خاصة قبل السفر، كما تكمن أهمية ضبط هواء الإطارات أيضاً في رفع كفاءة الجر والمكابح.

زيت المحرك

يعتبر زيت المحرك من أهم العوامل التي تحافظ على المحرك من التلف، لكن ارتفاع الحرارة الكبير في الصيف قد يسبب زيادة سيولة الزيت، مما يفقد الزيت لزوجته وقدرته على أداء وظيفته، لذا يجب اختيار زيت محرك ذو كثافة ولزوجة عالية أو الذي تحدده الشركة المصنعة.

الفلاتر

يجب التأكد من عمل جميع فلاتر السيارة بكفاءة عالية سواء الخاصة بالزيت أو الهواء أو الوقود، وتغيير التالف منها، حيث أن إهمال تغييرها يؤدي إلى عطل كامل بالسيارة.

البطارية

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ارتفاع درجات الحرارة بشدة يضع ضغطًا إضافيًا على جهد البطارية، مما يجعلها عرضة للتلف السريع، وبالتالي يقلل من عمرها بشكل كبير، لذا يجب قياس قوة البطارية بشكل مستمر في الصيف، للتأكد من كفاءتها وقدرتها على تشغيل أجزاء السيارة المختلفة.

الأحزمة والخراطيم

تعتبر الأحزمة والخراطيم من أبرز المكونات الرئيسية التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة، وفي حال إهمال صيانتها وتغيير التالف منها فإنها قد تتسبب في مشاكل كبيرة للمحرك، وتؤدي إلى توقف السيارة بالكامل.

سائل التبريد

قد تتسبب الحرارة الشديدة أحياناً في تبخير سائل التبريد في بعض السيارات، مما يشكل خطورة كبيرة على المحرك، لذا يجب فحص سائل التبريد بشكل مستمر في الصيف.

مكيف الهواء

يعتبر مكيف الهواء من أهم الأجهزة الموجودة في السيارة، خاصة في فصل الصيف بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، لذا يجب فحص غاز الفريون بشكل دوري، وشحنه إذا لزم الأمر.

طفاية الحريق

يجب التأكد من وجودها في السيارة باستمرار، وذلك تحسبا لأي ظروف طارئة قد تواجهك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.