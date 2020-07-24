لماذا تطرح الشركات إصدارات محدودة لسياراتها؟

الخليج ٣٦٥ نت – تقوم بعض شركات السيارات الكبرى أحياناً بطرح فئة من السيارات تعرف بالإصدارات محدودة الإنتاج، تتيح هذه السيارات إشباع رغبات التفرد والخصوصية للعملاء، كما تعود على الشركة المصنعة بالفائدة والربح الكبير.

وصرح ديتريش هاتلابا من مجموعة هاجي لدراسات السوق، إن الإصدارات المحدودة غالباً ما تكون من السيارات الفاخرة أو الخارقة، ولكن يتم إعادة بنائها بشكل أو بآخر، ويتم إنتاج عدد قليل منها، لذا تكون أسعار هذه السيارات باهظة، وغالبا ما تباع جميع نسخها حتى قبل بدء الإنتاج.

وتأتي بوجاتي في مقدمة الشركات التي تطرح السيارات ذات الإصدار المحدود، وتعتبر سيارتها La Voiture Noire الأغلى والأندر بين هذه الفئة من السيارات، حيث يبلغ سعر النسخة، التي سيتم إنتاجها من السيارة، 16 مليون يورو (70 مليون ريال).

ومن المقرر أن تطرح الشركات البريطانية الفترة القادمة أربعة سيارات من فئة الإصدارات المحدودة، وهي طراز Bacalar من شركة بنتلي، ويعتمد بنائها على طراز بنتلي Continental GT Cabrio لكن مع تعديلات وتحسينات على هيكل يحيط مقصورتها ثنائية المقاعد.

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وتقدم رولز رويس سيارتها الفاخرة Silver Bullet المبنية على أساس الكابريو Dawn، والتي تختفي فيها المقاعد الخلفية أسفل غطاء خاص.

كما تقدم ماكلارين أيقونتها Elva والتي يبلغ سعرها 1.7 مليون يورو (7,4 مليون ريال)، وتعتمد السيارة الخارقة على محرك بقوة 599 كيلووات/818 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 320 كلم/س.

وتقدم أستون مارتن كذلك سيارتها V12 Speedster والتي من المقرر طرح 88 نسخة فقط منها، وتعتمد على محرك تبلغ قوته 515 كيلووات/700 حصان، وتصل سرعتها القصوى 300 كلم/س.

وتقدم الشركة الإيطالية لصناعة السيارات الخارقة فيراري Monza SP1 و Monza SP2 والمعتمدة على الموديل 812، والمتوفرة بمقعد واحد أو مقعدين، وتتوفر السيارة أيضا بمحرك V12 بقوة 596 كيلووات/810 حصان وبدون سقف أو زجاج أمامي.