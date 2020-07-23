بعد طرحها في مصر.. تعرف على أسعار ومواصفات أودي Q3 سبورت باك الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وكلاء علامة أودي في مصر، عن طرح السيارة أودي Q3 سبورت باك الجديدة، في السوق المحلية، ضمن فئة السيارات SUV الكوبيه.

تعتمد أودي Q3 سبورت باك الجديدة، على سواعد محرك TFSI، رباعي الأسطوانات TFSI سعته 1.4 لترًا يولد قوة تصل إلى 150 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 250 نيوتن.متر، ويقترن ذلك بناقل حركة أوتوماتيكي اس ترونيك من ست سرعات وتعمل

بنظام الدفع الأمامي للعجلات.

ويبلغ معدل استهلاك الوقود 7.3 لترًا لكل 100 كم مع معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 167 جرام لكل لتر.

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يأتي تصميم السيارة الخارجي بشكل إنسيابي ديناميكي متميز، مع خطوط حادة في الجناح الأمامي والخلفي و الأبواب الجانبية، ويزينها من الأمام شبكة سوداء كبيرة تشبه خلية النحل.

تتميز السيارة بتصميم جديد للمصابيح

الأمامية والخلفية بتقليمات مركزة للإضاءة، وإضاءة نهارية LED وتصميم جديد للإطارات التي تأتي في لونين مختلفين.

تحتوي السيارة داخليًا على مقصورة قيادة افتراضية تشمل شاشة عرض رقمية مقاس 10.25 بوصة وشاشة رئيسية مقاس 10.1 بوصة ومنفذ USB-A وUSB-C وشحن للهاتف لاسلكيًا ودعم لخدمة أبل كار بلاي لاسلكيًا، فضلًا عن المقصورة الداخلية المكسوة بالجلد وإمكانية التحكم في المناخ مزدوج المناطق وإضاءة محيطية داخلية وإمكانية الدخول بدون مفتاح.

ووفقاً لوكيل أودي فإن السيارة Q3 سبورت باك الجديدة، سوف يتم طرحها بسعر رسمي يبدأ من 780 ألف جنيه مصري.