ألمانيا تريد فرض رسوم على الطرق في الاتحاد الأوروبي

الخليج ٣٦٥ نت – تتطلع ألمانيا إلى فرض رسوم على السيارات المارة بالطرق السريعة بدول الاتحاد الأوروبي، والجدير بالذكر أن ألمانيا هي من تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي من يوليو إلى ديسمبر 2020.

كشفت مسودة وثيقة شاهدتها وسائل الإعلان أن وزير النقل الألماني أندرياس شوير يريد فرض رسوم على جميع المركبات تقريباً على الطرق السريعة، بداية من الشاحنات وحتى السيارات باستثناء الحافلات، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في غضون الثمان سنوات المقبلة.

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ومع ذلك، لا يدعم الجميع هذا المشروع، حيث ذكر بعض المسؤولين الحكوميين أن بعض الوزارات الألمانية ترغب في تجميده، على الرغم من اعتباره إجراء لمكافحة تغير المناخ، كما يُعتقد أن هذه قضية حساسة بين الوزارات التي يقودها حزب الاشتراكيين الديمقراطيين مع المحافظين بقيادة أنغيلا ميركل التي عارضت منذ فترة طويلة مشروع فرض رسوم السيارات على طريق اوتوبان.

في الختام، يذكر أنه على عكس معظم البلدان الأخرى في الاتحاد الأوروبي، لا تفرض ألمانيا رسوماً على سائقي السيارات لاستخدام شبكة الطرق السريعة الخاصة بها، وتجعلها ضمن الضرائب المدفوعة، وفي الماضي، حاولت الدولة جعل الزائرين الأجانب الذين يستخدمون الطرق السريعة في ألمانيا يدفعون رسوماً، لكن قبل 12 شهراً تقريباً، حكمت أعلى محكمة في أوروبا ضد هذا المشروع، حيث أكدت أنه ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي.