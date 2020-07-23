سيارات جيلي تحقق مبيعات قياسية خلال يونيو 2020

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مجموعة جيلي عن بيع 110,129 سيارة في يونيو، وهو ارتفاع ممتاز 21% مقارنة بمبيعات يونيو 2019.

رغم تحسن مبيعات يونيو، إلا أن مبيعات النصف الأول من العام انخفضت 19% بسبب جائحة الكورونا، مع وصول مجمل مبيعات المجموعة إلى 530,446 سيارة حتى الآن خلال 2020.

كما تم بيع 8,750 سيارة كهربائية وبيئية خلال يونيو، منهم موديلات جيومتري إيه، إمجراند الكهربائية، إمجراند GSe، والتي ارتفعت مبيعاتها 43% مقارنة بمايو.

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ويُذكر أن علامة جيومتري الكهربائية التابعة لجيلي كشفت عن ثاني سيارة لها باسم جيومتري سي مؤخراً بأسعار تبدأ من 139,800 يوان صيني، ما يعادل 75,000 ريال.

وبالنسبة لمبيعات علامة لينك آند كو بشكل خاص، فقد ارتفعت 53% في يونيو إلى 13,214 سيارة.

كما حصلت شركة الوعلان للتجارة مؤخراً على وكالة جيلي في السعودية ودشنت سيارتي كولراي وبينراي وقريباً ستزيد عدد الموديلات التي توفرها بأسعار معقولة ومزايا تنافسية.