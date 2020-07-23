تعرف على أفضل علامات السيارات في دراسة إعجاب الملاك

الخليج ٣٦٥ نت – كشف مركز J.D. Power المرموق عن دراسة إعجاب العملاء بسياراتهم لعام 2020.. وتحديداً، الدراسة تقيس درجة “التعلق العاطفي” للعملاء تجاه السيارات الجديدة من مقياس 1000 نقطة.

في الفئة الفاخرة: بورش حصلت على المركز الأولى لإعجاب المالكين، بتقييم 881 نقطة، وفي المركز الثاني لينكون، ثم كاديلاك وبي ام دبليو ولاندروفر.

في الفئة غير الفاخرة: دودج سجلت المركز الأول بـ 872 نقطة، ثم رام وجمس وفورد وميني.

أفضل تحسن للفئة غير الفاخرة كان لمازدا، والتي صعدت تسعة مراكز مقارنة بـ 2019، بينما كاديلاك سجلت أفضل تحسن في الفئة الفاخرة بستة مراكز.

بالنسبة للموديلات نفسها فقد حصلت بي ام دبليو X6 على أعلى تقييم، مع نتائج ممتازة أيضاً لميني كانتريمان ونيسان ماكسيما وبي ام دبليو X4 ودودج تشالنجر وهوندا اوديسي.

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