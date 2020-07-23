مؤسسة النقد تصدر ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد؛ والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين جهات التمويل وعملائها الأفراد في ما يتعلق بالتأمين على المركبات المؤجرة تمويلياً.

ومن المقرر بدء العمل بها ابتداء من تاريخ 01 / 11 / 2020، وذلك استمراراً لدعم مؤسسة النقد وتطوير الممارسات المعمول بها في قطاع التأمين، وضمان حماية حقوق حملة وثائق التأمين وعدالة الخدمات المقدمة لهم.

وقد بينت ساما أن الضوابط حددت التالي:

حقوق والتزامات المؤمن لهم «المؤجر والمستأجر» الواقعة ضمن إطار عقد الإيجار التمويلي الخاص بمركبات الأفراد.

كيفية حساب قيمة القسط التأميني سنوياً بناء على تغير القيمة التأمينية للمركبة وعوامل التسعير للأفراد.

تسعير وثيقة التأمين التي تتأثر قيمتها بسلوك قيادة الفرد للمركبة؛ لتشجيع الأفراد على استحقاق حسم عدم وجود مطالبات عند خلو سجلاتهم من الحوادث المرورية.

الحسومات الأخرى المُبيَّنة في تعليمات الاكتتاب الصادرة عن المؤسسة.

يجدر بالذكر أن تحديد طريقة الإصلاح ونسبة تناقص القيمة التأمينية للمركبة سنوياً تكون بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر عند بداية العلاقة التعاقدية، وأن طلب المنافع الإضافية وتحديد قيمة التحمل يكون باختيار المستأجر.

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في الختام، يمكنكم الاطلاع على بنود وأحكام ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط: اضغط هنا