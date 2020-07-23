هيونداي كريتا 2020 تنضم لأسطول سيارات الوفاق للتأجير

الخليج ٣٦٥ نت – في إطار سعيها الدائم لتحديث أسطولها وتوفير خيارات متنوعة لعملائها، قامت الوفاق لتأجير السيارات بضم هيونداي كريتا 2020.

الخارجية

تتمتع كريتا 2020 بتصميم شبابي أنيق ويظهر ذلك في الشبك سداسي الشكل مع مصابيح أمامية ثنائية بإضاءة ليد مدمجة، مصابيح خلفية تنساب إلى الجوانب، ما يمنح مظهراً ديناميكياً.

الداخلية

يستوعب الموديل 5 ركاب بشكل مريح، ويحتوي على مساحات تخزين متعددة مع مكيف أوتوماتيكي متعدد المناطق، فتحات مكيف للمقاعد الخلفية، مفتاح ذكي، زر تشغيل/إيقاف المحرك، التحكم التلقائي في السرعة، نظام توجيه قابل للتعديل.

التقنيات



لدى السيارة الكورية أنظمة أمان متعددة بينها إدارة الثبات، التحكم الإلكتروني بالثبات، فرامل مانعة للانغلاق، حساسات اصطفاف أمامية وخلفية، 6 وسائد هوائية وأكثر.

المحرك

يستمد الموديل طاقته عبر محرك 1.6 لتر بقوة 123 حصان وعزم 151 نيوتن متر بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات.

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هذا ويمكنك تأجير هيونداي كريتا 2020 عبر موقع أو تطبيق الوفاق لتأجير السيارات، علماً بأن الشركة تتيح خدمة الصيانة المتنقلة بأنحاء المملكة ما يوفر لك الأمان والمساعدة اللازمة أينما كنت.

موقع الوفاق لتأجير السيارات: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور