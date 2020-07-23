استدعاء 194 جمس سييرا وشفروليه سيلفرادو 2019 لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 194 جمس سييرا وشفروليه سلفرادو موديلات 2019، ونوهّت إلى ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.Sa. ويأتي هذا الاستدعاء لاحتمالية تعطل نظام مساعد الفرامل الإلكتروني للسيارة، قد يؤدي إلى خطر وقوع حادث. ودعت الوزارة العملاء إلى التواصل مع كلٍ من شركة الجميح للسيارات وشركة التوكيلات العالمية وجنرال موتورز؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً. Advertisements

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