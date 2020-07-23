الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 541 سيارة هوندا اوديسي موديلات 2018-2019، ونوهّت إلى ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.Sa. ويأتي الاستدعاء لخلل في منفذ الطاقة المخصص لمقاعد الصف الثالث، قد يؤدي إلى حدوث إلتماس كهربائي مما يزيد من احتمالية نشوب حريق. ودعت الوزارة مالكي هذا النوع من السيارات إلى التواصل مع شركة عبدالله هاشم؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء 541 سيارة هوندا اوديسي لاحتمالية حدوث إلتماس كهربائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.