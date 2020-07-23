موجز الخليج 365 للسيارات.. مفاجأة انسجنيا ورهان مازدا بسباق SUV

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كشفت شركة أوبل الألمانية للسيارات، النقاب عن أيقونتها انسجنيا Insignia الجديدة، مؤكدة أنها أجرت تعديلات على "أنظمة الدفع" بما يمكنها من ترشيد استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 18%.

عندما أطلقت شركة صناعة السيارات اليابانية مازدا سيارتها الجديدة سي.إكس-30 للمنافسة في سوق سيارات الـ SUV خلال العام الماضي، نجحت في جذب العملاء بفضل سعرها التنافسي وسهولة قيادتها، لكنها تستعين حاليا بالتكنولوجيا لجذب "الجيل الجديد".

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أعلنت شركة سكودا عن إطلاق موديل Scoutline جديد من سيارتها كاميك Kamiq، والذي يتميز بملامح موديلات الأراضي الوعرة.

على الرغم من كونها من أبرز ماركات السيارات الأكثر رقيا وفخامة في العالم، فإنه كان لشركة مرسيدس الألمانية هفوات لن ينساها التاريخ، حيث طرحت مجموعة من الموديلات كانت الأبرز في سوء التصميم، ونبذها الخبراء والنقاد.

تستعد سيارات هامر إي في GMC Hummer EV الكهربائية التابعة لمجموعة جنرال موتورز General Motors الأمريكية العملاقة بأن تكون جزء من أسطول المركبات فرق مشاة الجيش الأمريكي في المستقبل القريب.