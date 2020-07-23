تعتمد على محرك هجين وتتوافر بنسخ دفع رباعي.. سوزوكي تطرح "سويفت" الجديدة كلياً

كتب: باسل الحلواني

أزاحت شركة صناعة السيارات اليابانية "سوزوكي"، الستار عن الجيل الجديد من سيارتها الشهيرة سويفت.

تعتمد "سويفت" الرياضية الجديدة، على نظام دفع هجين، معتدل يتألف من محرك سعة 1.2 لتر بقوة 83 حصانا ومولد بدء دوران

مدمج (ISG)، وبطارية ليثيوم أيون سعة 10 أمبير ساعة.

وطرحت السيارة بنوعين من نواقل الحركة، الأول ناقل حركة أوتوماتيك، والثاني ناقل حركة يدوي خماسي السرعات، كما تتوفر السيارة بنسخ الدفع

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الرباعي.

وزودت "سويفت"، بتجهيزات موسعة للسلامة، وملامح جديدة على شبكة المبرد، وجنوط قياس 16 بوصة، والديكورات المطلية باللون الفضي بالمقصورة الداخلية.

تم إدخال المزيد من التحسينات على أنظمة السلامة والأمان في السيارة الجديدة مثل محذر الزاوية الميتة ونظام التعرف على الإشارات المرورية ونظام التحذير من مغادرة حارة السير المرورية.