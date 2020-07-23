تعرف على مخالفة عدم استخدام أنوار السيارة ليلاً

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي السائقين عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً.
وأوضحت الإدارة أن عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة، يُعيق رؤية السيارات الأخرى لك وهذا يشكّل خطراً كبيراً على مستخدمي الطريق، مشيرة إلى أن ذلك يُعد مخالفة مرورية تتراوح قيمتها المالية من 1000 إلى 2000 ريال.
وجاء في التغريدة: “عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً يعيق رؤية المركبات الأخرى لك، مما يشكّل خطراً على مستخدمي الطريق”.
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