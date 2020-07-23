تعرف على سعر تويوتا فينزا 2021 الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – تويوتا طرحت فينزا 2021 الجديدة كلياً في الولايات المتحدة بأسعار تبدأ من 33,645 دولار (126,000 ريال) مع ارتفاع السعر إلى 40,975 دولار (154,000 ريال) لفئة “ليميتد” الأعلى في المجال. السيارة ستتوفر بمحرك بنزين 2.5 لتر 4 سلندر مع ثلاث محركات كهربائية وبطارية ليثيوم ايون بقوة إجمالية 222 حصان ونظام دفع كلي إلكتروني يتم تفعيله عند الحاجة إليه. كما حصلت فينزا على أحدث أنظمة المعلومات الترفيهية لتويوتا بشاشة 8 إنش وأخرى 12.3 إنش أكبر حجماً وتطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي، وسقف بانورامي زجاجي وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي. وستتوفر فينزا بأنظمة Safety Sense الأحدث لتويوتا بشكل قياسي للسلامة، والتي تشمل التفادي المبكر للاصطدام بخاصية رصد المشاة وراكبي الدرجات والتحذير من مغادرة حارة الطريق ومصابيح أمامية أوتوماتيكية عالية الأشعة والمزيد. Advertisements

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