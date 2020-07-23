السماح بعودة المواطنين إلى السعودية عبر جسر الملك فهد دون تصريح

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت سفارة السعودية لدى المملكة البحرينية فتح المنافذ البريّة كجسر الملك فهد، ابتداءً من اليوم الخميس لعودة المواطنين والمواطنات وأفراد أسرهم لأرض الوطن، بدون تصريح مسبق مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وفيما يخص المواطنين القادمين إلى المملكة البحرينية عبر مطار البحرين الدولي “ترانزيت”، بينّت السفارة أنه ستُطبق عليهم الإجراءات الاحترازية المعمول بها ومنها الحجر الصحي لمدة 10 أيام.

تفاصيل الإجراءات الاحترازية للقادمين عبر مطار البحرين الدولي

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ألزمت البحرين جميع القادمين إليها عبر مطار البحرين الدولي بإجراء فحص كورونا عند وصولهم، على أن يتحمل المسافر نفقات الفحص والخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام، وتحمل نفقات فحص نهاية الحجر الصحي البالغ قدرها 30 ديناراً بحرينياً، إلى جانب تحميل تطبيق “مجتمع واعي” قبل وصولهم لتسهيل دفع تكاليف الفحص.