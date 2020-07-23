انسجنيا الجديدة.. أيقونة "أوبل" تحمل خبرا سيئا لمحطات الوقود

كشفت شركة أوبل الألمانية للسيارات، النقاب عن أيقونتها انسجنيا Insignia الجديدة، مؤكدة أنها أجرت تعديلات على "أنظمة الدفع" بما يمكنها من ترشيد استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 18%.



والسيارة التي تراهن على توفير مال العملاء في محطات الوقود، جاءت أيضا مزودة برتوش تصميمية جديدة وتجهيزات موسعة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة Insignia الجديدة تتميز من خلال التصميم الجديد لشبكة المبرد والكشافات العاملة بتقنية LED.

كما تم تجهيز السيارة بكاميرا خلفية للرجوع للخلف تتضافر جهودها مع أحد الأنظمة المساعدة المعتمدة على الرادار لتحسين الرؤية الخلفية، فضلا عن محذر المرور المتقاطع.

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وعلى صعيد الدفع تتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 90 كيلووات/122 حصانا و169 كيلووات/230 حصانا.

ويبلغ معدل استهلاك أكثر النسخ الاقتصادية 3.8 لتر/100 كم.

ومن المقرر إطلاق Insignia الجديدة في الأسواق خلال سبتمبر/أيلول المقبل.

وسيبدأ سعر السيارة من 30 ألفا و989 يورو للموديل الصالون ومن 31 ألفا و963 يورو للموديل الكومبي.