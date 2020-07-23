تراجع أسعار 9 سيارات جديدة في يوليو

كتب: باسل الحلواني

شهد سوق السيارات خلال شهر يوليو الجاري، إعلان العديد من الوكلاء والموزعين، الإعلان عن تخفيضات جديدة على عدد من الطرازات، لتستمر بذلك حملة التخفيضات التي انطلقت في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي، على أمل تحسن المبيعات بعد حالة الركود التي ضربت قطاع السيارات، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن مبيعات السيارات الملاكي، خلال شهر مايو الماضي، تراجعت بنسبة 17% لتصل إلى 8 آلاف و91 مركبة في السوق المحلية، مقارنة بـ9 آلاف و805 وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي.

أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن حملة التخفيضات الحالية التي طالت العديد من الطرازات في سوق السيارات، تأتي في إطار رغبة الوكلاء في التخلص من مخزون 2020، استعدادا لاستقبال طرازات 2021.

صرح "زيتون"، بأن موديلات 2021 قد تأخرت هذا العام، موضحاً أنه من المعروف أن السيارات اليابانية تصل إلى السوق المصرية خلال شهر يوليو من كل عام، بينما تصل موديلات السيارات الكورية للعام الجديد في أبريل، باستثناء السيارات الألمانية التي تصل في شهر سبتمبر.

قال إن تأخر موديلات 2021 حتى الآن، يعود إلى فترات الإغلاق وتعليق العمل بمصانع السيارات، فضلاً عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بها، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وترصد "سيارات الوفد"، أسعار أبرز السيارات التي طالتها التخفيضات الأخيرة خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر يوليو الجاري، والتي يصل عددها إلى 9 طرازات.

بروتون ساجا

كشفت شركة أوتو جروب القصراوي، الموزع المعتمد وشريك مجموعة عز العرب للسيارات بوكالة علامة بروتون الماليزية في مصر، عن تخفيض على أسعار الفئة الأوتوماتيك من السيارة بروتون ساجا موديل 2020.

وبلغت قيمة الخصم الذي أقرته الشركة على "بروتون ساجا 2020"، تبلغ 8 آلاف جنيه، ليصبح سعر السيارة الجديد 175 ألف جنيه، بدلاً من 183 ألف جنيه، على أن يكون العرض ساري لفترة محدودة أو حتى نفاذ الكمية.

نيسان سنترا

أعلنت شركة السبع أوتوموتيف، الموزع المعتمد لعلامة نيسان، وعدد من العلامات الأخرى، عن تخفيض أسعار السيارة نيسان سنترا

موديل 2021، ليصبح سعر الفئة الأولى من السيارة 257 ألف جنيه، فيما انخفض سعر الفئة الثانية إلى 275 ألف جنيه، بينما استقر سعر الفئة الثالثة عند 299 ألف جنيه.

وكانت شركة نيسان موتور إيجيبت قد طرحت مؤخراً موديل 2021 من السيارة نيسان سنترا، مع زيادة قيمة العرض الترويجي على السيارة.

زوتي Z100

أعلنت IFG جروب، وكيل علامة زوتي في مصر، عن تخفيض أسعار سيارتها زوتي Z100.

أقرت الشركة 9 آلاف جنيهاً خصماً على السيارة ليصبح سعرها الجديد 118 ألف جنيهاً، وأكد وكيل زوتي أن العرض لفترة محدودة، وسوف ينتهي يوم 10 أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن سعر زوتي Z100 الرسمي يبلغ 131500جنيه، وقام وكيل العلامة في مصر بالإعلان عن خصم على السيارة ليصل سعرها إلى 119900 جنيه، ثم تم تخفيض قيمة العرض مؤخراً ليصل سعر السيارة إلى 125 ألف جنيه، ثم ارتفع سعرها مرة ثانية ليصل إلى 127 ألف جنيه، قبل أن تفجر IFG، مفاجأة وتعلن عن الخصم الجديد.

بي واي دي F3

أقرت شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء علامة بي واي دي الصينية في مصر، تخفيضاً على أسعار سياراتها السيدان "بي واي دي f3".

وتتوافر السيارة بي واي دي f3، المجمعة محلياً بفئةواحدة من التجهيزات، مزودة بناقل حركة يدوي، وتعتمد على محرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 145نيوتن/ متر.

وبلغت قمية الخصم الجديد على السيارة 5 آلاف جنيه، ليصبح سعر ها 163 ألف جنيه، بدلاً من 168 ألف جنيه.

وقالت شركة الأمل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن العرض الجديد لمدة محدودة، لكنها لم تكشف عن موعد انتهائه.

فورد كوجا

أعلنت مجموعة أوتو جميل، وكيل علامة فورد في مصر، عن تخفيضات على أسعار سيارتها فورد

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كوجا موديل 2019.

وتصل التخفيضات على فورد كوجا التي تتوافر بـ 3 فئات، وتنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv، إلى 42.6 ألف جنيه.

تراجعت أسعار طرازات “فورد كوجا” الفئة الاولى «Trend» إلى 414.9 ألف جنيه، بدلًا من 457.5 ألف سابقًا.

وانخفضت أسعار سيارات فورد كوجا الفئة الثانية “Sport” إلى 464.9 ألف جنيه، مقارنة بـ507.5 ألف.

وهبطت أسعار طرازات فورد كوجا الفئة الثالثة «Titanium» إلى 514.9 ألف جنيه، مقابل 557.5 ألف.

تيجو 3

أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الموزع الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، تخفيضات على أسعار السيارة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات تيجو 3، موديل 2020.

ووفقاً لأحدث قائمة سعرية لـ"شيري"، فإن أسعار شيري تيجو 3، تراجعت بمقدار 3 آلاف جنيه، بدايةً من اليوم الأول من يوليو.

أصبح سعر السيارة التي تتوافر في السوق المحلية بفئة واحدة من التجهيزات بعد الخصم 236 ألف جنيه، بدلاً من 239 ألف جنيه.

لادا جرانتا

أخطرت شركة الأمل للسيارات، وكيل علامة لادا الروسية في مصر، شبكة موزعيها بتخفيض أسعار النسخة "المانيوال" من السيارة لادا جرانتا المجمعة محلياً.

بلغت قيمة التخفيض الجديد على لادا جرانتا المزودة بناقل حركة مانيوال 5 آلاف جنيه.

وأصبح سعر السيارة لادا جرانتا "مانيوال"، بعد الخصم 149900 جنيه، بدلاً من 154900 جنيهاً.

شيري أريزو 5

أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الموزع الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، شبكة موزعيها بأحدث قائمة سعرية لطرازات "شيري" خاصة بشهر يوليو.

شهدت القائمة تخفيضات على أسعار السيارة شيري أريزو 5 المجمعة محلياً، والتي تتوافر بـ4 فئات من التجهيزات.

تتراوح التخفيضات الجديدة مابين 4 آلاف جنيه، إلى 5 آلاف جنيه، ووفقًا للقائمة السعرية الخاصة بشهر يوليو، أصبح سعر الفئة الأولى القياسية المزودة بناقل حركة يدوي "فرش قماش" 166000 جنيه، بدلًا من 171000 جنيه، بمقدار تخفيض 5 آلاف جنيه.

انخفض سعر الفئة الثانية مانيوال "فرش جلد" إلى 167900 جنيه مقارنة بـ172900 جنيه، بمقدار تخفيض 5 آلاف جنيه.

وأصبح سعر الفئة الثالثة "أوتوماتيك" بعد التخفيض 189900 جنيه، بدلًا من 194 جنيه، بخصم بلغ 4100 جنيه.

كما شهدت أسعار أعلى فئة من السيارة تخفيضاً بلغ 4 آلاف جنيه، ليصبح 201900 جنيه، بعد أن كان السعر الرسمي في يونيو الماضي 205900 جنيه.

سوزوكي ألتو

أعلنت الشركة المصرية للسيارات، الموزع المعتمد للعلامة التجارية سوزوكي، عن تخفيضات على أسعار سيارة سوزوكي ألتو وصل لـ 7500 جنيه.

وأوضحت الشركة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الأسعار التنافسية لسوزوكي ألتو بعد التخفيض، وهي كالتالي: الفئة الأولى بسعر 115,500 جنيه بدلًا من 123000 جنيه، بفارق 7500 جنيه، الفئة الثانية بسعر 123000 جنيه، بدلًا من 129900 جنيه، بفارق 6900 جنيه.