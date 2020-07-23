لكزس NX تحصل على نسخة خاصة جديدة تجمع بين الأداء والأناقة

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت لكزس نسخة جديدة لموديل NX، تجمع بين أجزاء F سبورت الرياضية واللمسات السوداء الأنيقة لإصدار Black line، مع منصة هجينة. لكزس ستكتفي بصنع 1000 وحدة من النسخة الجديدة على مدار الثلاثة أشهر القادمة بسعر أمريكي يبدأ من 46,810 دولار (176,000 ريال)، بحنوط 18 إنش سوداء وأغطية مرايا جانبية سوداء. تغييرات الداخلية تقتصر على تخييط أزرق أنيق حصري للمقاعد والمقود والكونسول الأوسط ومساند الذراع والأرضية. مع حقيبتي سفر بحجم 22 إنش و26 إنش كهدية إضافية. أنظمة سلامة Safety System+ 2.0 للكزس قياسية على هذه النسخة وتشمل تقنية رصد المشاة وراكبي الدراجات في الإضاءة المنخفضة والمساعدة على الركن ضمن مزايا أخرى. Advertisements

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