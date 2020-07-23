تسريب تصميم سيارة قادمة من رولزرويس

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت مجموعة من صور براءات الاختراع على الانترنت، يبدو أنها لـ رولزرويس وحيدة من نوعها قادمة من الصانع البريطاني.

تم تسجيل براءات الاختراع هذه لدى مكتب الملكية الفكرية بالبرازيل في مارس 2020، بعد أن تم تقديمها سابقاً في ألمانيا بسبتمبر 2019، وتُظهر الصور سيارة بتصميم فريد يختلف عن موديلات رولزرويس الأخرى في السوق، مما أثار تكهنات بأنها نسخة وحيدة من نوعها مبنية بشكل خاص لأحد عملاء الشركة.

تكشف الصور عن سيارة كوبيه ببابين، مما قد يعني أنها تستند على شاصيه موديل رايث، ومع ذلك، إذا كان هذا هو الحال، فقد قامت الشركة بعمل كبير لتغيير تصميمها لتبدو مختلفة تماماً عن رايث أو أي سيارة أخرى من رولزرويس، حيث تحصل على شبك أمامي يشبه المستخدم في رايث، حوله مصابيح أمامية نحيلة، وشبك سفلي في المصد.

وإذا ألقيت نظرة على جانبي السيارة، ستلاحظ أبواباً كبيرة بمفاصل خلفية، وخط سقف ممدود، وبدلاً من استمرار انزلاق السقف إلى غطاء الصندوق الخلفي كما هو الحال في رايث، ينحسر السقف ويُفسح الطريق لغطاء صندوق خلفي يبدو مغطى بالخشب، وفي الخلف، تظهر مصابيح خلفية أفقية رفيعة.

في الختام، ظهرت صور براءات الاختراع هذه بعد شهر واحد فقط من انتشار صورة تشويقية لموديل جديد وحيد من نوعه من رولزرويس، لكن بالفحص الدقيق، لا نعتقد أنهما نفس السيارة.

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