هل تم حل مشكلة محرك هيونداي سوناتا؟ الخليج ٣٦٥ نت يجيبكم

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن وصلتنا العديد من الأسئلة المتعلقة بخصوص مشكلة محرك هيونداي سوناتا، فقد أخذنا أسئلتكم وتواصلنا مع هيونداي الشرق الأوسط، وقد أجرينا لقاءً مع تيري كيم، المدير العام لخدمات هيونداي ما بعد البيع.

وعند سؤاله عن آخر التطورات حول محرك سوناتا، أجاب أن هيونداي متفهمة القلق حول السيارة، وأنهم توصلوا إلى حل جذري للمشكلة بالتعاون مع وكلاء هيونداي في المملكة.

وفيما يتعلق بكيفية قيام هيونداي بالتعامل مع مُلاك السيارات، قال كيم أن موزعي هيونداي تواصلو مع جميع مُلاك سوناتا في السعودية، كما قاموا بالإعلان عبر وسائل الإعلام المتنوعة ورسائل SMS، وينصح جميع مُلاك سوناتا بزيارة مراكز صيانة هيونداي المعتمدة لفحص مستوى استهلاك الزيت، وإذا ظهرت أي مشكلة بالسيارة فستُحل تماماً.

كما أضاف أن شركة هيونداي ستقدم تمديداً لضمان السيارة لمدة خمس سنوات أو بدلاً من 100 كم ستصبح 150 كم، بالإضافة إلى تغييرين زيت مجاني.

وعند سؤاله عن عدد السيارات المتضررة من المشكلة والوقت المتوقع لانتهاء المشكلة نهائياً أجاب أنه سؤال جيد لكن يصعب الإجابة عليه لأنهم لا يستطيعون حالياً تحديد الموعد النهائي لانتهاء الأمر تماماً، لكنهم سيقومون بكل ما يستطيعون حتى يتم إصلاح جميع السيارات المتضررة بالمملكة، كما أنهم لا يملكون رقماً محدداً حتى الآن لعدد السيارات المتضررة.

وفيما يتعلق بالسيارات القادمة للمملكة في المستقبل، أكد كيم أن المشكلة تم حلها نهائياً بسوناتا، وأن موديلات الشركة الأخرى لن يكون بها أية مشاكل في المحركات، وأضاف أن شركته تقدم سعراً تنافسياً وقطع غيار ذات جودة عالية، وأنهم يستمعون لرأي السوق والزبائن للتمكن من توفير أفضل سعر وجودة.

وفي ختام حديثه، قال تيري كيم أنه سعيد بالحديث مع متابعي الخليج ٣٦٥ نت، مؤكداً أن سوق المملكة هي السوق الأهم للشركة منذ قدومهم للسعودية منذ 50 عاماً، ليقدمو أفضل وأروع الموديلات لهذا السوق، كما وجه الشكر لجميع عملاء هيونداي بالمملكة.

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