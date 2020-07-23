634 مليون دولار قرض بريطاني لفورد

منحت حكومة المملكة المتحدة ضمان لقرض بقيمة 500 مليون جنيه استرليني أى مايوازى 634 مليون دولار لشركة فورد موتورز البريطانية لدعم صادرات السيارات الكبيرة للمحركات وناقل الحركة.

وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية في بيان لها إن ضمانها للقرض سوف يساعد فورد على زيادة الاستثمار في الكهرباء وحماية الوظائف في مواقعها في إسيكس وداجنهام , ويغطي الضمان 80 بالمئة من قرض بقيمة 625 مليون جنيه استرليني (793 مليون دولار) من البنوك التجارية.

وقال جراهام هور رئيس شركة فورد في بريطانيا ان هذا التمويل سيساعد

في الحفاظ على فورد كمصدر رئيسي للمملكة المتحدة حيث يتم تصدير حوالي 85 بالمائة من المحركات و 100 بالمائة من ناقل الحركة الذي تبنيه الشركة في المملكة المتحدة إلى الخارج بصادرات تبلغ قيمتها 2.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

تواجه فورد وأقرانها من السيارات في المملكة المتحدة مستقبلاً غامضًا ، حيث تلوح في الأفق احتمال فرض رسوم جمركية على المبيعات إلى الاتحاد الأوروبي في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد

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الأوروبي بدون صفقة العام المقبل كما أنهم يواجهون روتينًا إضافيًا في شكل إعلانات جمركية ، وأنظمة تنظيمية منفصلة وإثبات منشأ بضائعهم ناهيك عن المشكلات التى تسبب فيها فيروس كورونا

وكانت شركة فورد قد أعلنت عن خطط لإغلاق مصنع محركاتها في بريدجيند بويلز و دعت الشهر الماضي الحكومة إلى دعم انتعاش الصناعة من هذا الوباء.

وهو ما دعا وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة ليز تروس للقول بأن الحكومة البريطانية تركز على احتياجات شركات صناعة السيارات.

حيث ذكرت في بيان لها إن صناعة السيارات المزدهرة أمر حيوي لنجاح الاقتصاد البريطاني لذا نحن نضع احتياجاتها في قلب استراتيجيتنا لإزالة الحواجز أمام التجارة عند التفاوض على صفقات التجارة الحرة.