سكودا كاميك.. تفاصيل النسخة الجديدة من سيارة الأشغال الشاقة

الخليج 365 - وكالاتالخميس 2020/7/23 12:21 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت شركة سكودا عن إطلاق موديل Scoutline جديد من سيارتها كاميك Kamiq، والذي يتميز بملامح موديلات الأراضي الوعرة.
وأشارت الشركة التابعة لمجموعة فولكسفاجن الألمانية إلى أن السيارة Kamiq Scoutline الجديدة يبدأ سعرها من 23 ألفا و980 يورو.
وأوضحت الشركة التشيكية أن سيارتها Kamiq Scoutline الجديدة تتميز من خلال كسوة العجلات باللون الأسود، والمئزر الأمامي الجديد مع تجهيز حماية قاع السيارة، والجنوط قياس 17 بوصة.
ومن التجهيزات، التي تتمتع بها السيارة، كشافات LED، والمصابيح الخلفية، ودواسات الألومنيوم، والأضواء المحيطية LED، مع المقود المكسو بالجلد.
ويتوفر للسيارة جميع المحركات المتاحة للطراز، والتي تغطي نطاق قوة يمتد بين 95 و150 حصانا، فضلا عن نسخة تعمل بالغاز الطبيعي بقوة 90 حصانا.
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