أسعار فئات فورد F-150 2021 في الولايات المتحدة

الخليج ٣٦٥ نت – تسربت الأسعار الأمريكية لجميع فئات فورد F-150 2021 الجديدة كلياً، والتي تبدأ من 30,635 دولار (115,000 ريال) لفئة XL بالمقصورة العادية.. وهي أسعار مقاربة لمنافسيها، مثل شيفروليه سيلفرادو التي تبدأ من 30,05 دولار، ورام 1500 التي تبدأ من 33,840 دولار. فورد توفر محركات هجينة لجميع الفئات ولكن بسعر إضافي.. وعلى سبيل المثال عند اختيار محرك V6 سعة 3.3 لتر هجين فسيرتفع السعر بـ 4,495 دولار (17,000 ريال) اختيار محرك V6 ايكوبوست 2.7 لتر بمساعدة هجينة سيرفع السعر بـ 3,000 دولار (11,200 ريال)، بينما محرك V8 هجين سعة 5.0 لتر سيرفع السعر بـ 2,500 دولار (9,400 ريال). Advertisements

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