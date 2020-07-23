بالصور.. شاهد أسوأ 9 تصميمات في تاريخ سيارات مرسيدس

على الرغم من كونها من أبرز ماركات السيارات الأكثر رقيا وفخامة في العالم، فإنه كان لشركة مرسيدس الألمانية هفوات لن ينساها التاريخ، حيث طرحت مجموعة من الموديلات كانت الأبرز في سوء التصميم، ونبذها الخبراء والنقاد.

وقام موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، برصد هذه السيارات التي طرحت بأسوأ تصميم من مرسيدس، وبدأها بطراز Mercedes-Benz ML الذي طرحته مرسيدس عام 2001، ولم توفق في تصميمه حين حاولت الجمع بين شاحنة فارهة "بك –أب" ذات عزم قوي مع 6 عجلات فكانت النتيجة هذا الطراز المهجن.

وفي المركز الثاني ضمن هذه القائمة، جاء طراز SLR McLaren 722 Edition الذي طرحته مرسيدس في عام 2006، ولم تنجح في منحه إطلالة رياضية من الخارج تجذب الأنظار، فكانت النتيحة أن بالغت في تصميم الواجهة، خاصة منطقة وضع شعار مرسيدس، الذي ظهر كنتوءة للأمام.

والطراز الثالث بالقائمة، هو طراز مرسيدس ML430 الذي طرحته الشركة الألمانية عام 2000، وكان من أسوأ السيارات التابعة لفئة SUV في تصميمه على الإطلاق.

والطراز الرابع بالقائمة، كان Mercedes-Benz GLA45 AMG، الذي طرحته مرسيدس عام 2015، وكان صغير الحجم وغير مريح في الجلوس داخله، إذ راعت مرسيدس في تصميمه الداخلي، والخارجي صغر الحجم لذوي قصر القامة، فوصفه الموقع بأنه كان بمثابة الجحر.

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والطراز الخامس بالقائمة، كان طراز مرسيدس Mercedes-Benz CLS500، الذي طرحته الشركة الألمانية عام 2006، وقال موقع "هوت كارز"، إن التصميم الخارجي للطراز كان بعيدا عن التناسق من الجوانب، فكانت الأبواب كبيرة أكثر من اللازم، وكانت النوافذ صغيرة أكثر من اللازم أيضا.

وبالعودة للوراء في تاريخ مرسيدس، جاء سادسا بالقائمة، طراز Mercedes-Benz 230S الذي طرح للمرة الأولى عام 1967، وقال الموقع إن الطراز كان يتسم بالجدة في تصميمه الخارجي أكثر من اللازم، وكان أقرب لاستخدامه كسيارة للمناسبات الرسمية كالجنازات.

ومن بعده، جاء سابعا في القائمة، طراز مرسيدس B-Class بنسخته لعام 2019، الذي اتسم بدنوه من الأرض أكثر من اللازم، كما اتسم بتكرار تصميمه مع العديد من موديلات مرسيدس في هذا العام.

ثم طراز مرسيدس W115 22D الكلاسيكي الذي طرح في عام 1973، وقال موقع "هوت كار" إن مرسيدس كانت تستخدم العرض والطول في مساحة سياراتها بكثرة في تصميماتها في هذه الفترة، مع تصميم فج للكشافات الأمامية على حد وصف الموقع.

وفي نهاية القائمة، جاء تاسعا طراز مرسيدس Mercedes-Benz A-Series الذي بقي كدليل على فشل مرسيدس في طرح سيارة صغيرة الحجم، وكان ظهور هذا الطراز للمرة الأولى عام 1997، وقدم للأسواق للمرة الأولى عام 1998، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 2004، وكان هذا الطراز بتصميمه السيئ نتيجة لتعاون دايملر وكرايسلر عقب اندماجهما في هذه الفترة، وشهد مصنع شركة مرسيدس الألمانية بولاية ألاباما الأمريكية مولد هذا الطراز الصغير.



