سيارات هامر الكهربائية تدخل الخدمة العسكرية.. صفقة أمريكية مرتقبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد سيارات هامر إي في GMC Hummer EV الكهربائية التابعة لمجموعة جنرال موتورز General Motors الأمريكية العملاقة بأن تكون جزء من أسطول المركبات فرق مشاة الجيش الأمريكي في المستقبل القريب.

وبحسب موقع cnet.com أوضح ديفيد ألبريتون رئيس مجموعة جنرال موتورز General Motors أن سيارات هامر إي في GMC Hummer EV الكهربائية ربما ستمثل قاعدة كبيرة لمركبات الجيش الأمريكي في المستقبل القريب.

وفيما يخص المعلومات المتوافرة حول سيارات هامر إي في GMC Hummer EV الكهربائية فهي قادرة على قطع مسافة تزيد عن الـ600 كم بشحنة واحدة فقط كما أن هيكلها القوي يحتضن محرك بقوة 1000 حصان وعزم دوران يُقدر بنحو 11.500 رطل.





وفي ظل تحفظ رئيس مجموعة جنرال موتورز General Motors الخوض في تفاصيل الصفقة المُتوقعة إلا أنه يرى بأن السيارات الكهربائية مثل هامر إي في GMC Hummer EV قادرة على قلب المعادلة وتحويل اعتماد الجيوش على المركبات ذات المحركات الكهربائية بدلا من محركات الاحتراق الداخلي التقليدية.

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وكان من المفترض ظهور سيارات هامر إي في GMC Hummer EV الكهربائية في معارض السيارات الدولية شهر مايو/ أيار الماضي قبل أن تتسبب جائحة كورونا في إرجاء إزاحة الستار رسميا عن تلك السيارات.

والجدير بالذكر أن احتمالية اعتماد الجيش الأمريكي في صفقة مُنتظرة لن تكون أولى الاتفاقات بين وزارة الدفاع الأمريكية ومجموعة جنرال موتورز General Motors حيث من المفترض أن يحصل الجيش الأمريكي على مركبات مشاة من طراز تشيفي كولورادو ZR2 Chevy Colorado ZR2 هذا العام.



