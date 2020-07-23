“بالصور” شاهد أول السيارات بالتاريخ التي طرحتها الشركات الكبرى

الخليج ٣٦٥ نت – نشر موقع “أوتو كار” تقريراً بالصور ضم معظم السيارات الأولي التي أطلقتها الشركات العالمية لصناعة السيارات منذ نهاية القرن الثامن عشر، وخلال السطور التالية نستعرض لكم هذه السيارات الكلاسيكية النادرة.
1- مرسيدس بنز
في عام 1886 طرحت أول طراز من صنعها رسمياً، وكان يحمل اسم Patent Motorwagen، وكانت السيارة تتألف من 3 عجلات وتمتلك محرك ينتج قوة 0.75 حصان.
2- بيجو
في عام 1891 طرحت أول طراز لها، وكان مزودا بـ 4 عجلات، وصنعت الشركة منه 5 نسخ فقط.
3- فورد
في عام 1896 طرحت أول طراز لها، وكان يحمل اسم Ford Quadricycle.
4- رينو
في عام 1898 طرحت أول سيارة لها، وكانت عبارة عن نموذجا اختباريا باسم 1CV، بمحرك ينتج قوة 5 أحصنة.
5- فيات
في عام 1900 وبعد سنة فقط من تأسيسها طرحت أول سيارة لها، وكانت تعمل بمحرك ينتج قوة 4 أحصنة.
6- أوبل
في عام 1899 طرحت أول طراز لها، بمحرك يعمل بقوة 3.5 حصان.
7- كاديلاك
في عام 1902 طرحت أول طراز لها، وكان يحمل اسم Model A، ثم قامت بتحديث الطراز في عام 1904.
8- رولز رويس
في عام 1904 طرحت أول طراز لها، وتم صنع السيارة بإشراف “هنري رويس”، والذي أصبح بعدها شريكاً لتشارلز رولز.
9- روفر
في عام 1904 طرحت أول طراز لها، وكان يحمل اسم Rover Eight.
10- أودي
في عام 1910 طرحت أول طراز لها، وكان يحمل اسم “أودي”، وذلك بعد 6 أعوام من تأسيس الشركة رسمياً.
11- ألفا روميو
في عام 1910 طرحت أول طراز لها، كان يحمل اسم ALFA، ويعمل بمحرك بقوة 24 حصان، سعة 4.1 لتر.
12- شيفروليه
في عام 1913 طرحت أول طراز لها، كان يحمل اسم Chevrolet Type C، وعرف أيضا باسم Classic Six.
13- أستون مارتن
في عام 1915 طرحت أول طراز لها، وكان يحمل اسم Coal Scuttle، لكن لم تبدأ الشركة بيع السيارة رسمياً إلا في عام 1922.
14- جاكوار
في عام 1922 طرحت أول طراز لها، وكان يحمل اسم Swallow Sidecars والذي عرف أيضاً باسم SS.
15- بي ام دبليو
في عام 1927 طرحت أول طراز لها، وكان يحمل اسم Dixi 3/15.
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