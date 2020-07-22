موجز الخليج 365 للسيارات.. أفضل نسخ الـSUV وقدرات مرسيدس S-CLASS

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

لعشاق السيارات الرياضية متعددة الأغراض التي تعرف اختصارا بـ SUV، تم خلال العام الجاري طرح مجموعة متميزة من الموديلات، ما أدى إلى منافسة شرسة في الأسواق وصعوبة التقييم للوصول إلى الأفضل.

قد لا يعلم عشاق السيارت الرياضية الخارقة أن صناعة هذه المركبات من مختلف الفئات مرت بمراحل فشل وتوارت بعيدا، ما أدى إلى ندم الصناع.

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في تقييم العديد من خبراء السيارات، كان طراز مرسيدس S-class بمختلف فئاته، هو أفضل سيارة سيدان طرحت لعام 2020 الجاري.

كشفت شركة سوزوكي النقاب اليوم الأربعاء عن الموديل الجديد من أيقونتها Swift، الذي يأتي بملامح جديدة وتجهيزات موسعة للسلامة وتحسينات على نظام الدفع الهجين المعتدل.

أجرت شركة Mugen تعديلات على سيارة هوندا Civic المدمجة لتكسوها بثوب رياضي أكثر شراسة.